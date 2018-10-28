«Енисей» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч РПЛ 28 октября 2018 года

В воскресенье, 28 октября, красноярский «Енисей» на своем поле примет московский «Локомотив» в рамках 12-го тура российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 13:00 по московскому времени. Прогноз на «Енисей» — «Локомотив».

«Енисей»

Красноярцы плотно засели на дне турнирной таблицы РПЛ. В 11 поединках чемпионата они завоевали всего лишь пять баллов и отстают от спасительной 12 строки уже на шесть очков.

В минувшем туре российского первенства «львы» сыграли в гостях вничью с «Оренбургом» (0:0), и тем самым прервали серию из четырех поражений кряду в Премьер-лиге.

Всего в этом розыгрыше РПЛ команда Дмитрия Аленичева добыла только одну победу, обыграв на своем поле в пятом туре «Крылья Советов» со счетом 1:0.

Календарь и таблица РПЛ

Домашние игры этого чемпионата принесли «Енисею» пять пунктов в пяти встречах (одна виктория, две ничьи и два поражения), разница забитых и пропущенных — 5:6.

В лазарете команды находятся полузащитники Егор Иванов и Михаил Костюков.

«Локомотив»

«Железнодорожники» в середине недели проводили поединок в Лиге чемпионов, в котором столичный клуб проиграл «Порту» (1:3) на своем поле. Это поражение стало третьим в трех играх в этого евротурнира.

На внутренней арене команда Юрия Семина после 11 туров расположились на четвертой строке в турнирной таблице, уступая первому «Зениту» семь баллов.

На данный момент у «красно-зеленых» 3-матчевая выигрышная серия в Премьер-лиге. В этот отрезок они поочередно переиграли «Ахмат» (2:0) дома, ЦСКА (1:0) в гостях и «Ростов» (2:1) на своем поле.

«Локомотив» в этом розыгрыше РПЛ провел шесть матчей в гостях, в которых он добился двух побед при одной ничьей и трех поражениях, разница мячей — 6:8.

Из-за травм предстоящий поединок пропустят нападающие Федор Смолов и Джефферсон Фарфан.

Единственный раз оппоненты встречались в 2011 году в кубковой игре. И тогда выездную победу праздновал московский клуб со счетом 2:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Локомотива» — 2.10, победа «Енисея» — 4.20, ничья — 3.10.

«Железнодорожники» после фиаско в Лиге чемпионов постараются реабилитироваться в чемпионате. Прогнозируем, что московский клуб положит в свою копилку три очка. 0