Дубль Мане помог «Ливерпулю» разгромить «Кардифф»

В матче 10-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу над— 4:1.

Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Александер-Арнолд навесил с правого края, мяч отскочил в центр штрафной, удары Мане и Вейналдума были заблокированы, но Мохамед Салах с третьей попытки поразил пустой угол ворот.

На 66-й минуте мерсисайдцы провели атаку левым флангом, Морено прострелил в штрафную, Мане поставил корпус, продавил защитника и с разворота вколотил мяч в угол ворот.

На 77-й минуте «Кардифф» отыграл один мяч. Валлийцы провели атаку правым флангом, Хойлетт прострелил во вратарскую, случился рикошет от ноги ван Дейка, Патерсон выскочил из-за спины защитника и в касание переправил мяч мимо Алисона.

А на 84-й минуте Салах прорвался по правому флангу и классной передачей нашёл в штрафной Шакири, тот красиво обыграл защитника и на исполнение пробил в нижний угол.

Спустя три минуты «Ливерпуль» после перехвата убежал в контратаку. Салах промчался по центру и сделал передачу на ход Мане, который вошёл в штрафную и аккуратно перебросил вышедшего из ворот Этериджа.

После этого матча «Ливерпуль» с 26 очками возглавляет таблицу АПЛ, а «Кардифф» на 18-м месте — 5 очков.