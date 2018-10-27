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    Дубль Мане помог «Ливерпулю» разгромить «Кардифф»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Кардифф Сити Календарь АПЛ
    В матче 10-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Кардифф Сити» — 4:1.

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    Счет в матче на 10-й минуте открыли хозяева. Александер-Арнолд навесил с правого края, мяч отскочил в центр штрафной, удары Мане и Вейналдума были заблокированы, но Мохамед Салах с третьей попытки поразил пустой угол ворот.

    На 66-й минуте мерсисайдцы провели атаку левым флангом, Морено прострелил в штрафную, Мане поставил корпус, продавил защитника и с разворота вколотил мяч в угол ворот.

    На 77-й минуте «Кардифф» отыграл один мяч. Валлийцы провели атаку правым флангом, Хойлетт прострелил во вратарскую, случился рикошет от ноги ван Дейка, Патерсон выскочил из-за спины защитника и в касание переправил мяч мимо Алисона.

    А на 84-й минуте Салах прорвался по правому флангу и классной передачей нашёл в штрафной Шакири, тот красиво обыграл защитника и на исполнение пробил в нижний угол.

    Спустя три минуты «Ливерпуль» после перехвата убежал в контратаку. Салах промчался по центру и сделал передачу на ход Мане, который вошёл в штрафную и аккуратно перебросил вышедшего из ворот Этериджа.

    После этого матча «Ливерпуль» с 26 очками возглавляет таблицу АПЛ, а «Кардифф» на 18-м месте — 5 очков.

    АПЛ. 10-й тур
    «Ливерпуль» — «Кардифф Сити» — 4:1 (1:0)
    Голы: Салах, 10 (1:0). Мане, 66 (2:0). Патерсон, 77 (2:1). Шачири, 84 (3:1). Мане, 87 (4:1)«Ливерпуль»: Алиссон, Ловрен, ван Дейк, Морено, Александр-Арнолд, Вайналдум, Лаллана (Шачири, 61), Фабинью, Роберту Фирмину (Милнер, 71), Салах, Мане«Кардифф Сити»: Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон (Дамур, 73), Камараса, Патерсон, Рид (Зохоре, 83), Хойлетт, Мерфи (Харрис, 74)
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