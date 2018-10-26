Измайлов недоволен ничьей с «Рейнджерс»

Вице-президент «Спартака»прокомментировал ничью в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (0:0).

«Ничьей, конечно, недовольны, команда приехала в Глазго за победой. Игра получилась сумбурной, как с одной, так и с другой стороны.

В середине второго тайма провели хороший отрезок, было несколько шансов, которыми, к сожалению, не смогли воспользоваться.

Однако отмечу, что нашей молодежи — Максименко, Рассказову, Игнатову, Ломовицкому — удалось о себе заявить на европейской арене, они произвели впечатление на шотландских болельщиков, их тут запомнят», — написал Измайлов в своем Telegram-канале. 0