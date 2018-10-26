Киевское «Динамо» вырвал победу у «Ренна»

Киевскоеобыгралов выездном матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы K, которая прошла во Франции, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Бело-синие» вышли вперед на 21-й минуте, когда шикарный удар с дальней дистанции нанес Томаш Кендзера, поразив верхний угол ворот соперника.

«Ренн» восстановил паритет за пять минут до перерыва. Клеман Гренье пробил со штрафного, а Денис Бойко допустил ошибку и пропустил сферу под собой.

На 84-й минуте гости остались в меньшинстве — вторую желтую карточку получил Владимир Шепелев. Однако даже это не помешало им вырвать победу. На 89-й минуте Виталий Буяльский эффектно перебросил голкипера после передачи Че Че.

В другом матче «Яблонец» сыграл вничью с «Астаной» — 1:1. Якуб Поважанец открыл счет на 4-й минуте. Гости из Казахстана ответили точным ударом Педро Энрике на 11-й минуте.

Группа K

1. «Астана» — 5 очков

2. «Динамо» — 5

3. «Ренн» — 3

4. «Яблонец» — 2 0