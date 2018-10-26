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    Совет ФИФА признал ЧМ в России лучшим в истории

    ФИФА Чемпионат мира по футболу-2018 Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Член Совета ФИФА Алексей Сорокин отметил, что организация признала чемпионат мира-2018 лучшим в истории. Это произошло на заседании совета в Руанде.

    Совет ФИФА признал ЧМ в России лучшим в истории
    Совет ФИФА признал ЧМ в России лучшим в истории
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    «Прозвучал довольно подробный отчет. Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит представил фактологический отчет, я тоже сделал сообщение, которое носило более общий и эмоциональный характер. В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчете, который был принят советом.

    По многим показателям были побиты рекорды предыдущих чемпионатов мира. Успешными были признаны наши инициативы, к числу которых относятся бесплатный транспорт, идентификация болельщиков и другие новшества», — приводит слова Сорокина ТАСС.

    Напомним, что чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции, победившая в финале команду Хорватии со счетом 4:2. Сборная России дошла до четвертьфинала турнира, где в серии послематчевых пенальти уступила хорватам. 0

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