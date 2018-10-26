Член Совета ФИФАотметил, что организация признала чемпионат мира-2018 лучшим в истории. Это произошло на заседании совета в Руанде.

Совет ФИФА признал ЧМ в России лучшим в истории fifa.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Прозвучал довольно подробный отчет. Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит представил фактологический отчет, я тоже сделал сообщение, которое носило более общий и эмоциональный характер. В целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчете, который был принят советом.

По многим показателям были побиты рекорды предыдущих чемпионатов мира. Успешными были признаны наши инициативы, к числу которых относятся бесплатный транспорт, идентификация болельщиков и другие новшества», — приводит слова Сорокина ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Победителем турнира стала сборная Франции, победившая в финале команду Хорватии со счетом 4:2. Сборная России дошла до четвертьфинала турнира, где в серии послематчевых пенальти уступила хорватам. 0