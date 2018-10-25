«Стандард» — «Краснодар»: счет матча 2:1, обзор голов

потерпел поражение отв выездном матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы J, которая прошла в Льеже, завершилась со счетом 2:1.

Хозяева чуть активнее начали встречу, однако «горожане» неплохо оборонялись, а за шесть минут до перерыва сумели выйти вперед. Отличился Ари, который воспользовался прострельной передачей Сергея Петрова с фланга.

«Стандард» отыгрался спустя две минуты после перерыва. Александр Мартынович неудачно скинул мяч на ногу Рено Эмона, который из-за штрафной с лета послал мяч за шиворот Андрею Синицыну.

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Ничейный результат продержался до третьей компенсированной арбитром минуты ко второму тайму, когда Константинос Лайфис забил победный для хозяев мяч головой.

Для «Краснодара» это поражение стало первым в нынешнем сезоне Лиги Европы.

Лига Европы. Группа J. 3-й тур «Стандард» — «Краснодар» — 2:1 (0:1) Голы: 0:1 — 39 Ари, 1:1 — 47 Эмон, 2:1 — 90+3 Лайфис«Стандард»: Очоа, Лайфис, Люиндама, Фэ (Лестьенн, 78), Поконьоли, Марин, Агбо (Дженепо, 46), Карсела-Гонсалес, Цимирот, Каванда, Эмон (Бастьен, 84)«Краснодар»: Синицын, Спайич, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Куэва, 77), Каборе, Классон, Газинский, Вандерсон (Сулейманов, 80), Ари (Игнатьев, 76)Предупреждения: Лайфис (50), Газинский (90+5)

В другом матче этой группы «Севилья» у себя дома разгромила «Акхисар Беледиеспор» — 6:0.

Точные удары нанесли Роке Меса (7 минута), Пабло Сарабия (9, с пенальти), Луис Мурьель (50), Квинси Промес (60) и Габриэль Меркадо (67). Автоголом у гостей отметился Милан Лукач.

Для Промеса этот гол стал дебютным в составе андалузской команды.

Группа J

1. «Севилья» — 6 очков

2. «Краснодар» — 6

3. «Стандард» — 6

4. «Акхисар Беледиеспор» — 0 0