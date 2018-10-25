«Стандард» — «Краснодар»: счет матча 2:1, обзор голов

Встреча группы J, которая прошла в Льеже, завершилась со счетом 2:1.
Хозяева чуть активнее начали встречу, однако «горожане» неплохо оборонялись, а за шесть минут до перерыва сумели выйти вперед. Отличился Ари, который воспользовался прострельной передачей Сергея Петрова с фланга.
«Стандард» отыгрался спустя две минуты после перерыва. Александр Мартынович неудачно скинул мяч на ногу Рено Эмона, который из-за штрафной с лета послал мяч за шиворот Андрею Синицыну.
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Ничейный результат продержался до третьей компенсированной арбитром минуты ко второму тайму, когда Константинос Лайфис забил победный для хозяев мяч головой.
Для «Краснодара» это поражение стало первым в нынешнем сезоне Лиги Европы.
В другом матче этой группы «Севилья» у себя дома разгромила «Акхисар Беледиеспор» — 6:0.
Точные удары нанесли Роке Меса (7 минута), Пабло Сарабия (9, с пенальти), Луис Мурьель (50), Квинси Промес (60) и Габриэль Меркадо (67). Автоголом у гостей отметился Милан Лукач.
Для Промеса этот гол стал дебютным в составе андалузской команды.
Группа J
1. «Севилья» — 6 очков
2. «Краснодар» — 6
3. «Стандард» — 6
4. «Акхисар Беледиеспор» — 0 0