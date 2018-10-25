Скиббе уволен с поста главного тренера сборной Греции

Греческая федерация футбола отправила в отставку главного тренера национальной сборной, сообщает пресс-служба организации.

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Прекращение сотрудничества с Михаэлем Скиббе принято исполкомом Греческой федерации футбола единогласно.

Новым тренером сборной Греции стал Ангелос Анастасиадис. Контракт с греком рассчитан до окончания квалификации чемпионата Европы-2020. Ранее он возглавлял греческие ПАОК и «Панатинакиос», а также сборную Кипра.

53-летний немецкий специалист возглавлял сборную Греции с 2015 года. Под его руководством команда не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018 в России.

В четырех матча группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Греции набрала шесть очков, проиграв сборным Венгрии (1:2) и Финляндии (0:2). 0