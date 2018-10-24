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    Муслин готов возглавить «Спартак»

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    Экс-наставник «Локомотива», «Краснодара» и «Амкара» Славолюб Муслин сообщил, что готов возглавить московский «Спартак».

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    «Слышал новость об увольнении Карреры. Вообще слежу за ситуацией в России. Примерно представляю, что предшествовало уходу итальянца из "Спартака". Что отвечу, если поступит предложение из "Спартака"? Соглашусь. Пусть уже подписал контракт с саудовцами, думаю, эту проблему можно будет решить.

    "Спартак" — большой клуб. В прошлом году я вывел сборную Сербии на чемпионат мира, теперь было бы интересно побороться за титул в России. Я же знаю о Премьер-Лиге не понаслышке», — цитирует Муслина «Чемпионат».

    Накануне сербский специалист подписал контракт с «Аль-Фейха» из Саудовской Аравии. 0

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