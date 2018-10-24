Давид Сильва: «Манчестер Сити» мог забивать «Шахтеру» больше

Капитанпрокомментировал победу надв выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:0.

«Это был действительно тяжелый матч. Тем не менее, мы трижды забили, хотя могли сделать счет крупнее. Если сравнивать с последними поединками, то мы выступили лучше. Создали много моментов и трижды забили.

Мы постоянно держали ситуацию под контролем и действовали максимально быстро в атаке. Очень довольны, что взяли три очка. Надо продолжать прогрессировать, мы на правильном пути», — цитирует Сильву пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» (6 очков) идет после трех туров на первом месте в турнирной таблице, второй «Лион» (5). Следом идут «Хоффенхайм» (2) и «Шахтер» (2) соответственно. 0