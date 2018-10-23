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    «Шахтер» — «Манчестер Сити»: счет матча 0:3, обзор голов

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    Донецкий «Шахтер» крупно проиграл «Манчестер Сити» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:3 (0:2).

    «Шахтер» — «Манчестер Сити»
    «Шахтер» — «Манчестер Сити»
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    В составе английской команды забитыми мячами отметились Давид Сильва, Эмерик Ляпорт и Бернарду Силва.

    В параллельной игре этой группы «Лион» в гостях сыграл вничью с «Хоффенхаймом» — 3:3 (1:1).

    У немецкого клуба дубль на счету у Андрея Крамарича, еще один гол провел Жоэлинтона, который забил в самой концовке игры. У гостей мячи забили Бертран Траоре, Тангуй Ндомбеле и Мемфис Депай.

    «Манчестер Сити» (6 очков) идет после трех туров на первом месте в турнирной таблице, второй «Лион» (5). Следом идут «Хоффенхайм» (2) и «Шахтер» (2) соответственно.

    Лига чемпионов. Группа F. 3-й тур
    «Шахтер» (Украина) — «Манчестер Сити» (Анлия) — 0:3 (0:2)
    Голы: Сильва, 30 (0:1). Ляпорт, 35 (0:2). Бернарду Силва, 71 (0:3)«Шахтер»: Пятов, Ракицкий, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Степаненко, Веллингтон Нем (Болбат, 69), Коваленко (Патрик, 62), Майкон, Фернанду (Дентинью, 84), Мораес«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Ляпорт, Стоунс (Уокер, 80), Менди, Сильва, Фернандинью, Де Брейне (Бернарду Силва, 69), Стерлинг, Махрез, Габриэл Жезус (Фоден, 87)Предупреждения: Кривцов, 87. Отаменди, 90+4

    Лига чемпионов. Группа F. 3-й тур
    «Хоффенхайм» (Германия) — «Лион» (Франция) — 3:3 (1:1)
    Голы: Траоре, 26 (0:1); Крамарич, 32 (1:1); Крамарич, 47 (2:1); Н’Домбеле Альваро, 59 (2:2); Депай, 67 (2:3); Жоэлинтон, 90+3 (3:3)
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