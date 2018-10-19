Гол Глушакова помог «молодежке» «Спартака» разгромить «Арсенал»

Московскийразгромил тульскийв первенстве молодежных команд Премьер-лиги — 4:0.

Хозяева открыли счет уже на первой минуте — дебютным голом за молодежную команду отметился полузащитник Денис Глушаков. Также результативными попаданиями отметились Данила Прошляков, Ильи Мазурова и Кирилла Фольмера.

Глушаков провел на поле 81 минуту, а еще один игрок основного состава, переведенный в дубль, — Андрей Ещенко — весь матч.

«Спартак» набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, опередив сегодняшнего соперника. Красно-белые отстают от ЦСКА на три очка, имея при этом игру в запасе. У «Арсенала» осталось 22 очка, команда опустилась на четвертое место.

В параллельной встрече «Оренбург» дома нанес минимальное поражение «Енисею» — 1:0. 0