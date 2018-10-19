Семак продолжает рассчитывать на Кокорина

Главный тренер «Зенита»высказался о форварде, который попал в СИЗО и обвиняется в побоях и хулиганстве.

«И рассчитывали, и рассчитываем на Кокорина. По тем событиям никто не может защищать. Это абсолютно поступок, который нельзя описать словами, все всё прекрасно видели.

Я рад, что это событие не повлекло более тяжелых последствий, никто никого не покалечил. Нужно адекватное наказание. Судить человека по тому, сколько он зарабатывает, нельзя.

Мне бы хотелось, чтобы ребята продолжили заниматься своим делом. Чтобы их наказание было как сигнал, взять веники и что-то подмести внутри себя», — цитирует Семака sports.ru. 0