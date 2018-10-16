Рамос: Испания допустила ошибки в первом тайме, за которые поплатились

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испаниипрокомментировал поражение в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций с Англией (2:3).

Серхио Рамос skysports.com 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

«Прелесть футбола в том, что здесь может произойти все, что угодно. Мы допустили ошибки в первом тайме, за которые поплатились. Второй тайм провели более собранно. Впереди у нас матч с хорватами. Все внимание должно быть теперь к этой встрече», — цитирует Рамоса пресс-служба УЕФА.

Испания осталась лидером группы 4 лиги А, имея шесть очков после трех игр. Англия занимает вторую позицию (4 балла), а замыкает таблицу Хорватия (1), сыгравшая на один матч меньше.

15 ноября сборная Хорватии примет Испанию в рамках пятого тура Лиги наций, а 18 ноября хорваты отправятся в гости к Англии. 0