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    Рамос: Испания допустила ошибки в первом тайме, за которые поплатились

    Лига наций Сборная Англии Футбол Англии Сборная Испании Футбол Испании
    Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал поражение в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций с Англией (2:3).

    Серхио Рамос
    Серхио Рамос
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    «Прелесть футбола в том, что здесь может произойти все, что угодно. Мы допустили ошибки в первом тайме, за которые поплатились. Второй тайм провели более собранно. Впереди у нас матч с хорватами. Все внимание должно быть теперь к этой встрече», — цитирует Рамоса пресс-служба УЕФА.

    Испания осталась лидером группы 4 лиги А, имея шесть очков после трех игр. Англия занимает вторую позицию (4 балла), а замыкает таблицу Хорватия (1), сыгравшая на один матч меньше.

    15 ноября сборная Хорватии примет Испанию в рамках пятого тура Лиги наций, а 18 ноября хорваты отправятся в гости к Англии. 0

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