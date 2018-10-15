ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аарон РэмзиТрансферный дайджест. 9-15 октября
  • 00:14
    • Лига наций: Швейцария одолела Исландию и другие результаты
  • 23:43
    • Англия обыграла Испанию в Лиге наций
  • 23:11
    • Хачанов и Рублев успешно стартовали на Кубке Кремля в парном разряде
  • 22:19
    • СКА обыграл «Спартак» в овертайме
  • 19:54
    • Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова
    Все новости спорта

    Лига наций: Швейцария одолела Исландию и другие результаты

    Лига наций Сборная Белоруссии Сборная Боснии и Герцеговины Сборная Исландии Сборная Швейцарии Сборная Греции Сборная Венгрии
    Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций.

    Игроки Боснии и Герцеговины
    Игроки Боснии и Герцеговины
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Сборная Швейцарии на выезде обыграла сборную Исландии, лишив скандинавов шансов на выход из группы. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1. На голы Хариса Сеферовича и Михаэля Ланга исландцы ответили точным ударом Альфреда Финнбогасона.

    Босния и Герцеговина со счетом 2:0 переиграла сборную Северной Ирландии и набрала 9 очков после трех туров. Победу хозяевам принесли голы Эдина Джеко.

  • Англия обыграла Испанию в Лиге наций
  • Читайте по теме

    • Другие результаты

    Эстония — Венгрия — 3:3
    Белоруссия — Молдавия — 0:0
    Финляндия — Греция — 2:0
    Люксембург — Сан-Марино — 3:0 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Многообещающие Нидерланды подвели Лёва к отставке
  • Вчера в 02:18
    •
  • Прогноз
  • Казахстан — Андорра
  • 1.70
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Торонто» и «Лос-Анджелес» могут выдать сухое начало матча
  • «Торонто» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Потерпит ли «Металлург» третье поражение подряд?
  • «Металлург» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Одержит ли Казахстан первую победу в Лиге наций?
  • Казахстан — Андорра. Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Виннипег» — «Каролина» Хоккей НХЛ. «Анахайм» выиграл у «Сент-Луиса», «Каролина» уступила «Виннипегу»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 15 октября Вчера в 08:300
  • 23:57
    • Вице-чемпионы мира скромно победили Иорданию
  • 23:29
    • Эвра тренируется с английским клубом
  • 22:55
    • Полузащитник «Тоттенхэма» может перебраться в Китай
    Тьерри Анри Футбол Тьерри Анри в «Монако». Жардим передал легенде мешок проблемЗнаменитый бомбардир Тьерри Анри возвращается в родной клуб, но уже в качестве менеджера 14/10/2018 в 17:180
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Станет ли Испания первым полуфиналистом Лиги наций?
  • 4.90
    •
  • 22:40
    • Карловский проиграл в первом круге Кубка Кремля
  • 22:07
    • «Сочи» на выезде одолел «Нефтехимик»
  • 19:40
    • Дальмайер приостановила подготовку к сезону из-за проблем со здоровьем
    Никита Кучеров Хоккей НХЛ. Первые очки Кучерова в сезоне, Кузнецов и Овечкин уступили с «Вашингтоном»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 октября 14/10/2018 в 10:130
  • 19:27
    • СМИ: Турану грозит длительный тюремный срок
  • 11:18
    • В восьмой день ЮОИ в Аргентине сборная России завоевала шесть медалей
  • 10:50
    • Моуринью назвал имена четверых игроков, которых хочет пригласить в «МЮ»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие