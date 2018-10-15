Лига наций: Швейцария одолела Исландию и другие результаты

Игроки Боснии и Герцеговины
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Сборная Швейцарии на выезде обыграла сборную Исландии, лишив скандинавов шансов на выход из группы. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1. На голы Хариса Сеферовича и Михаэля Ланга исландцы ответили точным ударом Альфреда Финнбогасона.
Босния и Герцеговина со счетом 2:0 переиграла сборную Северной Ирландии и набрала 9 очков после трех туров. Победу хозяевам принесли голы Эдина Джеко.
Другие результаты
Эстония — Венгрия — 3:3
Белоруссия — Молдавия — 0:0
Финляндия — Греция — 2:0
Люксембург — Сан-Марино — 3:0 0