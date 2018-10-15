Англия обыграла Испанию в Лиге наций

Игроки сборной Англии
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Англичане забили три гола уже в первом тайме. Первый в карьере дубль в футболке английской сборной оформил Рахим Стерлинг, еще один мяч провел Маркус Рэшфорд.
Во второй половине встречи Пако Алькасер отквитал один мяч, а в компенсированное ко второму тайму время Серхио Рамос сократил отставание испанцев до минимума.
Отметим, что Испания впервые за 15 лет проиграла в официальном матче на своем поле.
У Испании после трех матчей в активе 6 очков, у Англии — 4 очка.
Лига наций
Испания — Англия 2:3 (0:3)
Голы: 0:1 — 16 Стерлинг, 0:2 — 29 Рэшфорд, 0:3 — 38 Стерлинг, 1:3 — 58 Пако Алькасер, 2:3 — 90 РамосИспания: Де Хеа, Начо, Алонсо, Кастро, Рамос, Алькантара, Бускетс, Сауль (Пако Алькасер, 57), Асенсио, Аспас (Себальос, 57), Родриго (Мората, 72)Англия: Пикфорд, Гомес, Чилуэлл, Триппьер (Александер-Арнолд, 85), Магуайр, Уинкс (Чалоба, 90), Дайер, Баркли (Уокер, 76), Стерлинг, Рэшфорд, КейнПредупреждения: Дайер (12), Рамос (64), Уинкс (64), Магуайр (71), Кастро (75), Себальос (87), Мората (90)