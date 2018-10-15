Англия обыграла Испанию в Лиге наций

В рамках Лиги нацийпринимала. Гости одержали победу со счетом 3:2.

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Англичане забили три гола уже в первом тайме. Первый в карьере дубль в футболке английской сборной оформил Рахим Стерлинг, еще один мяч провел Маркус Рэшфорд.

Во второй половине встречи Пако Алькасер отквитал один мяч, а в компенсированное ко второму тайму время Серхио Рамос сократил отставание испанцев до минимума.

Отметим, что Испания впервые за 15 лет проиграла в официальном матче на своем поле.

У Испании после трех матчей в активе 6 очков, у Англии — 4 очка.