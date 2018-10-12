СМИ: Один из матчей Лиги чемпионов мог быть договорным

УЕФА подозревает, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионовмог быть договорным, сообщает L’Equipe.

Встреча прошла на «Парк де Пренс» 3 октября и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.

Отмечается, что один из руководителей сербского клуба вместе со своими сообщниками перед игрой сделал ставку на поражение собственной команды с разницей в пять мячей.

Речь идет о сумме в пять миллионов евро, которая значительно выросла по итогам матча, принеся подозреваемым хороший доход.

На данный момент УЕФА проводит расследование и отказывается от комментариев, а вот в белградском клубе все отрицают, заявляя, что впервые об этом слышат. 0