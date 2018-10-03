«Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда»: счет матча 6:1, обзор голов

Встреча группы C, которая прошла на «Парк де Пренс», завершилась со счетом 6:1.
Хозяева вышли вперед на 20-й минуте, когда Неймар нанес идеальный удар со штрафного, направив мяч точно в верхний угол.
Спустя две минуты бразилец оформил дубль, в касание пробив под перекладину после скидки от Килиана Мбаппе.
Разгромным счет стал на 37-й минуте. Эдинсон Кавани подобрал мяч в штрафной, финтами ушел от трех соперников и пробил по воротам, сфера срикошетила и влетела в сетку.
Еще через пять минут отличился Анхель Ди Мария. Аргентинец замкнул подачу с фланга от Тома Менье.
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Во втором тайме голевая феерия продолжилась. На 70-й минуте Неймар забросил мяч в свободную зону на Хуана Берната, тот прострелил вдоль ворот, а Мбаппе поразил полупустые ворота.
На 74-й минуте сербской команде удалось размочить счет. Лоренцо Эбесилио сделал проникающую передачу в штрафную, Марко Марин убежал от защитника и с острого угла пробил Альфонса Ареоля.
И все же последнее слово осталось за хозяевами. На 81-й минуте Неймар оформил хет-трик, еще раз продемонстрировав, как нужно бить со штрафных.
«Пари Сен-Жермен» набрал первые три очка, у «Црвены Звезды» в активе один балл.
В следующем туре парижане примут «Наполи», а белградцы отправятся в гости к «Ливерпулю». Матчи состоятся 24 октября. 0