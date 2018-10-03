ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сити» добыл тяжелую победу в Германии«МанСити» сдал тест на характер, но есть проблемы
  • 21:50
    • «Шальке» вырвал победу у «Локомотива» в Москве
  • 22:48
    • «Тоттенхэм» проигрывает «Барселоне» после первого тайма
  • 21:46
    • «Пари Сен-Жермен» отгрузил «Црвене Звезде» шесть мячей
  • 21:40
    • Коста и Гризманн сыграют с «Брюгге» в матче ЛЧ
  • 21:31
    • Касильяс и Муслера — вратари матча «Порту» — «Галатасарай»
    Все новости спорта

    «Пари Сен-Жермен» отгрузил «Црвене Звезде» шесть мячей

    «Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда»: счет матча 6:1, обзор голов

    Лига чемпионов ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Календарь Лиги чемпионов
    «Пари Сен-Жермен» одержал уверенную победу над «Црвеной Звездой» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча группы C, которая прошла на «Парк де Пренс», завершилась со счетом 6:1.

    Хозяева вышли вперед на 20-й минуте, когда Неймар нанес идеальный удар со штрафного, направив мяч точно в верхний угол.

    Спустя две минуты бразилец оформил дубль, в касание пробив под перекладину после скидки от Килиана Мбаппе.

    Разгромным счет стал на 37-й минуте. Эдинсон Кавани подобрал мяч в штрафной, финтами ушел от трех соперников и пробил по воротам, сфера срикошетила и влетела в сетку.

    Еще через пять минут отличился Анхель Ди Мария. Аргентинец замкнул подачу с фланга от Тома Менье.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Во втором тайме голевая феерия продолжилась. На 70-й минуте Неймар забросил мяч в свободную зону на Хуана Берната, тот прострелил вдоль ворот, а Мбаппе поразил полупустые ворота.

    На 74-й минуте сербской команде удалось размочить счет. Лоренцо Эбесилио сделал проникающую передачу в штрафную, Марко Марин убежал от защитника и с острого угла пробил Альфонса Ареоля.

    И все же последнее слово осталось за хозяевами. На 81-й минуте Неймар оформил хет-трик, еще раз продемонстрировав, как нужно бить со штрафных.

    Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур
    «Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда» — 6:1 (4:0)
    Голы: 1:0 — 20 Неймар, 2:0 — 22 Неймар, 3:0 — 37 Кавани, 4:0 — 41 Ди Мария, 5:0 — 70 Мбаппе, 5:1 — 74 Марин, 6:1 — 81 Неймар«Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Тиаго Силва (Керер, 76), Бернат, Менье, Кимпембе, Верратти, Рабьо, Ди Мария, Неймар (Дракслер, 82), Кавани, Мбаппе (Шупо-Мотинг, 76)«Црвена Звезда»: Борян, Савич (Бабич, 46), Родич, Стойкович, Дегенек, Йовичич, Крстичич, Чаушич, Марин, Симич (Павков, 46), Бен-Набуан (Эбесилио, 73)Предупреждения: Стойкович (68), Павков (75)

    «Пари Сен-Жермен» набрал первые три очка, у «Црвены Звезды» в активе один балл.

    В следующем туре парижане примут «Наполи», а белградцы отправятся в гости к «Ливерпулю». Матчи состоятся 24 октября. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дело Роналду: пока только на словах
  • 21/09/2018 в 16:34
    •
  • Прогноз
  • «Наполи» — «Ливерпуль»
  • 2.10
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что покажет «Наполи» против машины Клоппа?
  • «Наполи» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Бывает ли фаворит небольшим?
  • «Тоттенхэм» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Отстанет ли «Дортмунд» от «Атлетико»?
  • «Боруссия» Дортмунд — «Монако». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Никола Влашич — герой матча Футбол Мощный ЦСКА, аншлаг на «Лужниках» и не самый великий «Реал»Сенсационная победа ЦСКА над мадридским «Реалом» — в нашем обзоре прессы 11:040
  • 18:40
    • Экс-наставник тульского «Арсенала» вернется в РПЛ
  • 18:23
    • «Спартак» готовится к «Вильярреалу» без Глушакова и Ещенко
  • 17:49
    • УЕФА открыл дело в отношении ЦСКА по итогам матча ЛЧ с «Реалом»
    Никола Влашич Футбол ЛЧ. ЦСКА выиграл у «Реала», «МанСити» одолел «Хоффенхайм», ничья «Лиона» и «Шахтера»Обзор матчей второго тура группового этапа самого престижного клубного турнира Европы 00:210
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Злой ПСЖ, второй шанс для «Локо» и «Наполи»
  • 4.67
    •
  • 22:35
    • Тедеско назвал «Локомотив» «очень серьезным соперником»
  • 22:17
    • Миранчук расстроен поражением от «Шальке»
  • 22:09
    • «Зенит» выиграл у «Тюрк Телекома», УНИКС — у «Морнара»
    Антонио Конте Футбол Топ-5 самых интересных кандидатов на замену Моуринью в «МЮ»Кто мог бы заменить португальца? Вчера в 02:490
  • 17:36
    • Дворкович — новый президент ФИДЕ
  • 17:10
    • Маркизио не сыграет со «Славией»
  • 18:06
    • Защитник «Анжи» дисквалифицирован на два матча
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие