«Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда»: счет матча 6:1, обзор голов

одержал уверенную победу надв матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Встреча группы C, которая прошла на «Парк де Пренс», завершилась со счетом 6:1.

Хозяева вышли вперед на 20-й минуте, когда Неймар нанес идеальный удар со штрафного, направив мяч точно в верхний угол.

Спустя две минуты бразилец оформил дубль, в касание пробив под перекладину после скидки от Килиана Мбаппе.

Разгромным счет стал на 37-й минуте. Эдинсон Кавани подобрал мяч в штрафной, финтами ушел от трех соперников и пробил по воротам, сфера срикошетила и влетела в сетку.

Еще через пять минут отличился Анхель Ди Мария. Аргентинец замкнул подачу с фланга от Тома Менье.

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Во втором тайме голевая феерия продолжилась. На 70-й минуте Неймар забросил мяч в свободную зону на Хуана Берната, тот прострелил вдоль ворот, а Мбаппе поразил полупустые ворота.

На 74-й минуте сербской команде удалось размочить счет. Лоренцо Эбесилио сделал проникающую передачу в штрафную, Марко Марин убежал от защитника и с острого угла пробил Альфонса Ареоля.

И все же последнее слово осталось за хозяевами. На 81-й минуте Неймар оформил хет-трик, еще раз продемонстрировав, как нужно бить со штрафных.

Лига чемпионов. Группа C. 2-й тур «Пари Сен-Жермен» — «Црвена Звезда» — 6:1 (4:0) Голы: 1:0 — 20 Неймар, 2:0 — 22 Неймар, 3:0 — 37 Кавани, 4:0 — 41 Ди Мария, 5:0 — 70 Мбаппе, 5:1 — 74 Марин, 6:1 — 81 Неймар«Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Тиаго Силва (Керер, 76), Бернат, Менье, Кимпембе, Верратти, Рабьо, Ди Мария, Неймар (Дракслер, 82), Кавани, Мбаппе (Шупо-Мотинг, 76)«Црвена Звезда»: Борян, Савич (Бабич, 46), Родич, Стойкович, Дегенек, Йовичич, Крстичич, Чаушич, Марин, Симич (Павков, 46), Бен-Набуан (Эбесилио, 73)Предупреждения: Стойкович (68), Павков (75)

«Пари Сен-Жермен» набрал первые три очка, у «Црвены Звезды» в активе один балл.

В следующем туре парижане примут «Наполи», а белградцы отправятся в гости к «Ливерпулю». Матчи состоятся 24 октября. 0