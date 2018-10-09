«Кьево» уволил главного тренера

объявил об увольнении главного тренера команды

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Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды, а именно — четыре подряд поражения.

В итоге клуб разместился на последней строчке турнирной таблицы Серии А, имя в активе -1 очко, так как ранее с «Кьево» сняли три пункта.

Сообщается, что тренировать команду будет Джампьеро Вентура, официально о назначении будет объявлено в ближайшие часы.

Вентура остается без работы после того, как сборная Италии под его руководством не смогла выйти на чемпионат мира. 0