Гол Дайера принес «Тоттенхэму» победу над «Кардиффом»

нанес поражениев домашнем матче восьмого тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол «шпоры» забили на 8-й минуте. Киран Триппьер с левого фланга выполнил навес в центр штрафной площади, Давинсон Санчес навязал верховую борьбу, но пробить не смог, мяч отскочил к Эрику Дайеру, который и расстрелял ворота.

С 58-й минуты гости играли в меньшинстве — красную карточку получил Джо Раллс.

Чемпионат Англии. 8-й тур «Тоттенхэм» — «Кардифф» — 1:0 (1:0) Гол: 1:0 — 8 Дайер«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 88), Триппьер, Санчес, Сиссоко (Ваньяма, 85), Дайер, Уинкс, Лукас Моура, Сон Хын Мин (Ламела, 72), Кейн«Кардифф»: Этеридж, Моррисон, Беннетт, Манга, Бамба, Роллс, Артер, Мерфи, Камараса, Хойлетт (Харрис, 78), Патерсон (Уорд, 78; Рид, 85)Предупреждения: Санчес (51), Кейн (59), Алдервейрелд (68), Артер (90)Удаление: Роллс (58)

В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает третье место (18 очков), а «Кардифф» — 20-е (2 очка). 0