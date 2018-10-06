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    Гол Дайера принес «Тоттенхэму» победу над «Кардиффом»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Кардифф Сити Календарь АПЛ
    «Тоттенхэм» нанес поражение «Кардиффу» в домашнем матче восьмого тура английской Премьер-лиги.

    Эрик Дайер
    Эрик Дайер
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    Встреча, которая прошла на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 1:0.

    Единственный гол «шпоры» забили на 8-й минуте. Киран Триппьер с левого фланга выполнил навес в центр штрафной площади, Давинсон Санчес навязал верховую борьбу, но пробить не смог, мяч отскочил к Эрику Дайеру, который и расстрелял ворота.

    С 58-й минуты гости играли в меньшинстве — красную карточку получил Джо Раллс.

    Чемпионат Англии. 8-й тур
    «Тоттенхэм» — «Кардифф» — 1:0 (1:0)
    Гол: 1:0 — 8 Дайер«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Роуз (Дэвис, 88), Триппьер, Санчес, Сиссоко (Ваньяма, 85), Дайер, Уинкс, Лукас Моура, Сон Хын Мин (Ламела, 72), Кейн«Кардифф»: Этеридж, Моррисон, Беннетт, Манга, Бамба, Роллс, Артер, Мерфи, Камараса, Хойлетт (Харрис, 78), Патерсон (Уорд, 78; Рид, 85)Предупреждения: Санчес (51), Кейн (59), Алдервейрелд (68), Артер (90)Удаление: Роллс (58)

    В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает третье место (18 очков), а «Кардифф» — 20-е (2 очка). 0

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