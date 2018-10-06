«Генгам» и «Монпелье» победителя не определили

Фрагмент матча
mhscfoot.com
Встреча, которая прошла на «Стад дю Рудуру», завершилась со счетом 1:1.
Уже на 7-й минуте хозяева остались в меньшинстве, так как Марку Тюрам получил красную карточку.
Гости воспользовались численным преимуществом на 30-й минуте после гола Анди Делорта.
Еще через девять минут составы команд уравнялись — вторую желтую карточку заработал Флоран Молле.
Футболисты «Генгама» избежали поражения благодаря точному удару Николя Бенезе на 74-й минуте.
В турнирной таблице «Монпелье» занимает третье место (16 очков), а «Генгам» — 20-е (5 очков).
Другие результаты:
«Амьен» — «Дижон» — 1:0
«Анже» — «Страсбур» — 2:2
«Ним» — «Реймс» — 0:0 0