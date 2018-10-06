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    «Генгам» и «Монпелье» победителя не определили

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    «Генгам» сыграл вничью с «Монпелье» в домашнем матче девятого тура французской Лиги 1.

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    Встреча, которая прошла на «Стад дю Рудуру», завершилась со счетом 1:1.

    Уже на 7-й минуте хозяева остались в меньшинстве, так как Марку Тюрам получил красную карточку.

    Гости воспользовались численным преимуществом на 30-й минуте после гола Анди Делорта.

    Еще через девять минут составы команд уравнялись — вторую желтую карточку заработал Флоран Молле.

    Футболисты «Генгама» избежали поражения благодаря точному удару Николя Бенезе на 74-й минуте.

    В турнирной таблице «Монпелье» занимает третье место (16 очков), а «Генгам» — 20-е (5 очков).

    Другие результаты:

    «Амьен» — «Дижон» — 1:0
    «Анже» — «Страсбур» — 2:2
    «Ним» — «Реймс» — 0:0 0

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