«Генгам» и «Монпелье» победителя не определили

сыграл вничью св домашнем матче девятого тура французской Лиги 1.

Встреча, которая прошла на «Стад дю Рудуру», завершилась со счетом 1:1.

Уже на 7-й минуте хозяева остались в меньшинстве, так как Марку Тюрам получил красную карточку.

Гости воспользовались численным преимуществом на 30-й минуте после гола Анди Делорта.

Еще через девять минут составы команд уравнялись — вторую желтую карточку заработал Флоран Молле.

Футболисты «Генгама» избежали поражения благодаря точному удару Николя Бенезе на 74-й минуте.

В турнирной таблице «Монпелье» занимает третье место (16 очков), а «Генгам» — 20-е (5 очков).

Другие результаты:

«Амьен» — «Дижон» — 1:0

«Анже» — «Страсбур» — 2:2

«Ним» — «Реймс» — 0:0 0