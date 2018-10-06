в выездном матче восьмого тура итальянской Серии A обыграласо счетом 2:0.

«Волки» вышли вперед на 36-й минуте, когда Лоренцо Пеллегрини выполнил навес со штрафного, а Стивен Н'Зонзи нанес точный удар головой.

На 58-й минуте хозяева заработали пенальти, но Франческо Капуто не смог его реализовать.

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Римляне поставили победную точку на 85-й минуте. Стефан Эль-Шаарави сделал передачу на Эдина Джеко, тот оббежал защитника, после чего отправил мяч в цель.

«Рома» продлила победную серию до трех матчей и поднялась на третье место в турнирной таблице (14 очков). «Эмполи» занимает 18-ю строчку (5 очков). 0