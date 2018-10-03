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    • «Атлетико» добился победы над «Брюгге» в ЛЧ
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    «Атлетико» добился победы над «Брюгге» в ЛЧ

    «Атлетико» — «Брюгге»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» выиграл у «Брюгге» в матче второго тура Лиги чемпионов со счетом 3:1.

    Антуан Гризманн
    Антуан Гризманн
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    На 29-й минуте счет в игре открыл Антуан Гризманн. Лемар перехватил мяч на левом фланге, сделал навес на дальнюю штангу, где Гризманн находился в полном одиночестве. Француз спокойно обработал мяч и метким ударом отправил его в ворота. 1:0.

    Спустя ровно 10 минут бельгийцы счет сравняли. Арнаут Грунневелд получил пас на левом фланге, продвинулся к углу штрафной и мощно пробил с острого угла. 1:1.

    Вырвать победу хозяева смогли на 67-й минуте. В быстрой атаке убежали Коста и Гризманн. Первый выдержал паузу, дождался, пока партнер займет нужную позицию и отдал точный пас. Гризман отправил мяч в сетку ворот в дальний для себя угол. 2:1.

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    На последней минуте третий гол в ворота «Брюгге» забил Коке. Гризманн быстро протащил мяч по левому флангу, сместился к штрафной, отдал пас на ход Коке, который в одно касанием отправил мяч в сетку. 3:1.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа A
    «Атлетико» (Испания) — «Брюгге» (Бельгия) 3:1 (1:1, 2:0)
    «Атлетико»: Облак, Хименес (Филипе Луис, 46), Люка Эрнандес, Арьяс, Годин, Коке, Парти (Корреа, 63), Сауль, Лемар, Диего Коста (Родри Эрнандес, 69), Гризманн«Брюгге»: Летица, Пулен, Мехеле, Денсвил, Ритс (Опенда, 75), Влитинк (Мата, 56), Ванакен, Вормер, Данджума, Схрейверс (Накамба, 56), УэслиГолы: 1:0 — 28 Гризманн, 1:1 — 39 Данджума, 2:1 — 67 Гризманн, 3:1 — 90 КокеПредупреждения: Ритс (27), Хименес (36), Опенда (81), Люка Эрнандес (85)

    В турнирной таблице ЛЧ группы A лидируют «Атлетико» и «Боруссия» — у них по 6 очков. Соответственно, «Брюгге» и «Монако» — с нулями.

    В третьем туре группы A 24 октября «Брюгге» сыграет с «Монако», а «Боруссия» — с «Атлетико». 0

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