«Атлетико» — «Брюгге»: счет матча 3:1, обзор голов

На 29-й минуте счет в игре открыл Антуан Гризманн. Лемар перехватил мяч на левом фланге, сделал навес на дальнюю штангу, где Гризманн находился в полном одиночестве. Француз спокойно обработал мяч и метким ударом отправил его в ворота. 1:0.
Спустя ровно 10 минут бельгийцы счет сравняли. Арнаут Грунневелд получил пас на левом фланге, продвинулся к углу штрафной и мощно пробил с острого угла. 1:1.
Вырвать победу хозяева смогли на 67-й минуте. В быстрой атаке убежали Коста и Гризманн. Первый выдержал паузу, дождался, пока партнер займет нужную позицию и отдал точный пас. Гризман отправил мяч в сетку ворот в дальний для себя угол. 2:1.
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На последней минуте третий гол в ворота «Брюгге» забил Коке. Гризманн быстро протащил мяч по левому флангу, сместился к штрафной, отдал пас на ход Коке, который в одно касанием отправил мяч в сетку. 3:1.
В турнирной таблице ЛЧ группы A лидируют «Атлетико» и «Боруссия» — у них по 6 очков. Соответственно, «Брюгге» и «Монако» — с нулями.
В третьем туре группы A 24 октября «Брюгге» сыграет с «Монако», а «Боруссия» — с «Атлетико». 0