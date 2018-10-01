Головин, Дзагоев и Дзюба вызваны в сборную России

Матч Россия — Швеция состоится 11 октября в Калининграде, встреча Россия — Турция пройдет 14 октября в Сочи.
Вратари: Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба — «Рубин»), Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин («Спартак»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Руслан Камболов («Рубин»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба — «Зенит»), Дмитрий Полоз («Рубин»).
Отметим, что в сборную не вызван форвард ЦСКА Федор Чалов, лидирующий в списке бомбардиров чемпионата России. 0