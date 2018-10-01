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    Акинфеев завершил карьеру в сборной России

    ЦСКА Сборная России Футбол России
    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выступил с обращением к болельщикам, в котором сообщил о завершении карьеры в сборной России.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев
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    «У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению.

    Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной.

    Да, мы не завоевали на чемпионате мира медали, но все ребята старались, как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных. И выход в четвертьфинал стал для этой команды пусть локальным, но все-таки успехом.

    15 лет в сборной — огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА.

    Я ухожу со спокойной душой: в России появилась очень хорошая и перспективная молодежь, некоторые ребята уже на этом первенстве мира проявили себя настоящими лидерами. Мы должны верить в молодых футболистов и всячески их поддерживать. И пусть это поколение окажется гораздо успешнее нашего. Мы будем этому только рады!

    Хотел бы поблагодарить всех тренеров, под чьим руководством я выступал в национальной команде, партнеров, с которыми мы на протяжении долгих лет вместе защищали честь нашей державы, весь персонал сборной и, конечно же, многомиллионную армию российских болельщиков, неизменно тепло принимающих и поддерживающих нас во всех городах страны. Россия — вперед!», — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.

    Акинфеев дебютировал в сборной России в 2004 году. В составе национальной команды он становился обладателем бронзовых медалей на чемпионате Европы в 2008 году. Минувшим летом на домашнем чемпионате мира россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии. 0

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