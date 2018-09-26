«Рубин» и «Динамо» сыграют в 1/8 финала Кубка России, «Уфа» вылетела

Казанскийодержал гостевую победу над(1:0) в матче 1/16 финала Кубка России.

Основное время встречи, которая прошла в Химках, завершилось нулевой ничьей, в дополнительное время казанцы дожали соперника благодаря автоголу бывшего полузащитника команды Александра Рязанцева на 97-й минуте

Гости доигрывали в меньшинстве — на 113-й минуте вторую жёлтую карточку получил Руслан Камболов.

«Рубин» вышел в 1/8 финала Кубка России, где встретится с московским «Динамо» одержало гостевую победу над «Торпедо» — 1:0.

На 33-й минуте судья Алексей Еськов поставил пенальти в ворота хозяев — Артём Самсонов задел ногу Евгения Маркова, который и реализовал одиннадцатиметровый.

В другом матче 1/16 финала Кубка России «Нижний Новгород» победил «Уфу». Основное и дополнительное время встречи, которая прошла в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе, закончилось вничью — 0:0, в серии пенальти сильнее были хозяева — 5:3.

«Нижний Новгород» вышел в 1/8 финала Кубка России, где встретится с «Уралом», который в 1/16 финала одолел «Нефтехимик» (3:2). 0