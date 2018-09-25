В ФИФА раздумывают над возможностью введения серий пенальти в случаях ничейного исхода матчей группового этапа чемпионата мира, сообщает The Sun.

ФИФА планирует ввести серию пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 fifa.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

По информации источника, на турнире в Катере число команд может быть расширено с 32 до 48, а сборные будут разделены на 16 групп по три в каждой.

Таким образом возрастет вероятность случаев, при которых команды в заключительном туре группового этапа будет устраивать ничья для выхода в плей-офф.

Именно по этой причине Джанни Инфантино хочет ввести серию пенальти. Команды будут получать по одному баллу за ничью, а еще одно очко будет разыграно в серии одиннадцатиметровых ударов. 0