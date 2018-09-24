ФИФА назвала автора лучшего гола года

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египтаполучил призза лучший гол года.

Салах забил лучший мяч года в ворота «Эвертона» в матче чемпионата Англии сезона-2016/17.

Помимо Салаха, на награду претендовали Денис Черышев (гол в ворота Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018), Гарет Бэйл (первый гол «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов), Криштиану Роналду (второй гол «Ювентусу» в 1/4 финала Лиги чемпионов), Бенжамен Павар (гол Аргентине в 1/8 финала ЧМ-2018), Лионель Месси (гол в ворота Нигерии на групповом этапе ЧМ-2018) и другие.

Претенденты на Приз имени Пушкаша за лучший гол года FIFA #Puskas Award 🏆

⚽️ Бэйл

⚽️ Черышев

⚽️ Христодулопулос

⚽️ Криштиану Роналду

⚽️ Де Арраскаета

⚽️ Макгри

⚽️ Месси

⚽️ Павар

⚽️ Куарежма

⚽️ Салах#TheBest #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/lIme1ixLQL — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 3 сентября 2018 г.

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