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    ФИФА назвала автора лучшего гола года

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    Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах получил приз Ференца Пушкаша за лучший гол года.

    Мохамед Салах
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    Салах забил лучший мяч года в ворота «Эвертона» в матче чемпионата Англии сезона-2016/17.

    Помимо Салаха, на награду претендовали Денис Черышев (гол в ворота Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018), Гарет Бэйл (первый гол «Ливерпулю» в финале Лиги чемпионов), Криштиану Роналду (второй гол «Ювентусу» в 1/4 финала Лиги чемпионов), Бенжамен Павар (гол Аргентине в 1/8 финала ЧМ-2018), Лионель Месси (гол в ворота Нигерии на групповом этапе ЧМ-2018) и другие.

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