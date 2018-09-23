«Рома» уступила «Болонье», «Лацио» разгромил «Дженоа»

В матче 5-го тура чемпионата Италиина своём поле переиграла римскуюсо счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Федерико Матьелло на 36-й минуте и Федерико Сантандер на 59-й минуте.

«Болонья» прервала серию из четырёх матчей без побед (три поражения и ничья) с начала нового сезона Серии А, а римская команда продлила серию без побед до четырёх игр (две ничьи и два поражения).

В другом матче отчетного тура римский «Лацио» на своём поле разгромил «Дженоа» со счётом 4:1.

В составе победителей дубль Чиро Иммобиле, поразившему ворота соперника на 23-й и 89-й минутах, а также голам экс-форварда «Локомотива» Филипе Кайседо (7) и полузащитника Сергея Милинковича-Савича (53).

«Дженоа» ответил голом польского форварда Кшиштоф Пёнтека на 46-й минуте.

Еще в одном матче 5-го тура «Кьево» на своём поле проиграл «Удинезе» — 0:2. 0