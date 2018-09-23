ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль»АПЛ. «Ливерпуль» продолжает побеждать, «МанСити» разгромил «Кардифф», «МЮ» и «Челси» потеряли очки
  • 15:31
    • «Зенит» — «Локомотив»: Смолов — в старте, Кокорин — в запасе
  • 18:15
    • «Рома» уступила «Болонье», «Лацио» разгромил «Дженоа»
  • 18:08
    • ЦСКА — «Спартак»: стали известны стартовые составы
  • 17:52
    • ПСЖ справился с «Ренном»
  • 17:30
    • «Челси» впервые в сезоне потерял очки
    Все новости спорта

    «Рома» уступила «Болонье», «Лацио» разгромил «Дженоа»

    Серия A Футбол Италии Рома Лацио Дженоа Болонья Удинезе Кьево Календарь Серии А
    В матче 5-го тура чемпионата Италии «Болонья» на своём поле переиграла римскую «Рому» со счётом 2:0.

    «Рома»
    «Рома»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Федерико Матьелло на 36-й минуте и Федерико Сантандер на 59-й минуте.

    «Болонья» прервала серию из четырёх матчей без побед (три поражения и ничья) с начала нового сезона Серии А, а римская команда продлила серию без побед до четырёх игр (две ничьи и два поражения).

    В другом матче отчетного тура римский «Лацио» на своём поле разгромил «Дженоа» со счётом 4:1.

    В составе победителей дубль Чиро Иммобиле, поразившему ворота соперника на 23-й и 89-й минутах, а также голам экс-форварда «Локомотива» Филипе Кайседо (7) и полузащитника Сергея Милинковича-Савича (53).

    «Дженоа» ответил голом польского форварда Кшиштоф Пёнтека на 46-й минуте.

    Еще в одном матче 5-го тура «Кьево» на своём поле проиграл «Удинезе» — 0:2. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 11-17 сентября
  • 17/09/2018 в 22:14
    •
  • Прогноз
  • «Милан» — «Аталанта»
  • 5.50
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ПСВ не позволит «Аяксу» обойти себя
  • ПСВ — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Хотя бы по разу: задачи для атаки обеих команд
  • «Арсенал» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Без права на ошибку для Карреры
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Александр Поветкин и Энтони Джошуа Бокс Проиграл непобежденному. Поветкин приблизился к завершению карьерыРоссийский боксер потерпел поражение от британца Энтони Джошуа 11:450
  • 15:04
    • «Севилья» уничтожила «Леванте»
  • 17:14
    • Промес поддержал «Спартак» перед дерби с ЦСКА
  • 16:56
    • «Автомобилист» подписал российского нападающего
    «Ливерпуль» — «Саутгемптон» Футбол Салах прервал голевую засуху, а Клопп установил рекорд «Ливерпуля»Седьмая подряд победа мерсисайдского клуба — в нашем обзоре прессы 02:170
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Важнейшее дерби для Карреры
  • 4.37
    •
  • 16:43
    • Фарфан пропускает матч с «Зенитом» из-за травмы
  • 16:30
    • Ибрагимович может вернуться в Швецию
  • 16:19
    • ФНЛ: «Томь» обыграла «Чертаново», «Спартак-2» одолел «СКА-Хабаровск»
    Гарет Бейл Футбол Гарет больше не злится. «Реал» получил нового короляНовая эпоха в «Реале» после продажи Криштиану Роналду может стать лучшим отрезком в карьере Гарета Бейла Вчера в 13:330
  • 16:01
    • Перес: «Реал» против того, чтобы играть в США
  • 10:21
    • Боя-реванша Поветкин — Джошуа не будет
  • 08:47
    • Федерер обыграл Кирьоса на Кубке Лейвера, Джокович уступил Андерсону
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие