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    Аленичев хотел подарить фанатам праздник

    Енисей Урал РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев подвел итоги матча восьмого тура РПЛ с «Уралом» (1:2).

    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев
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    «Хотел бы поблагодарить в первую очередь наших болельщиков, которых собралось сегодня очень много. Все мы ждали этого праздника, все-таки семь туров играли практически на выезде. И вот хотели подарить фанатам праздник.

    К сожалению, огорчили результатом, не на такой исход мы надеялись. В первом тайме игроки наши были не столь активны. Возможно, сказывалась какая-то скованность в действиях, потому что пришел полный стадион, давно мы не играли при таком количестве болельщиков.

    Ко второму тайму в перерыве внес поправки, попросил ребят играть более агрессивно и активно. Считаю, вторая половина игры прошла пусть и с минимальным, но нашим преимуществом. После того как пропустили второй гол, стало нелегко, но сумели отыграть один мяч.

    Затем уже команда соперника отошла всеми силами назад, осталась практически полностью в своей штрафной площади. Такую массированную оборону непросто пройти — шанс был либо со стандартных положений, либо после фланговых проходов. Очень дисциплинированно соперник играл в обороне. В последние минуты нам не дали сравнять счет. Один из таких моментов был у Марко Обрадовича, в конце игры он мог сыграть более хладнокровно и спасти матч.

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    • Теперь полностью переключаемся на подготовку к кубковой игре. Понимаем, соперник — далеко не "Урал" и не другие команды Премьер-лиги. Поэтому сперва подумаем о Кубке, потом уже будем думать о чемпионате», — приводит слова Аленичева официальный сайт «Енисея». 0

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