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    «Енисей» потерпел поражение от «Урала»

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    «Енисей» потерпел поражение от «Урала» в домашнем матче восьмого тура российской Премьер-лиги.

    Владимир Ильин
    Владимир Ильин
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    Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счетом 1:2.

    «Шмели» вышли вперед на 25-й минуте, когда Марко Араторе навесил в центр штрафной площади, Эрик Бикфалви пробил головой по воротам, мяч задел Максима Семакина и влетел в сетку.

    На 58-й минуте подопечные Дмитрия Парфенова удвоили свое преимущество. Араторе ушел от соперника на левом фланге и навесил во вратарскую, а Владимир Ильин ударом головой переправил мяч в дальний угол.

    Спустя минуту красноярцы сократили отставание. Михаил Комков выполнил подачу с углового, мяч заметался по вратарской и отскочил к Петару Заневу, который поразил пустой угол ворот. Этот гол стал последним в матче.

    В турнирной таблице «Урал» занимает 12-е место (8 очков), а «Енисей» — 14-е (5 очков).

    Чемпионат России. 8-й тур
    «Енисей» — «Урал» — 1:2 (0:1)
    Голы: 0:1 — 25, автогол Семакин, 0:2 — 58 Ильин, 1:2 — 59 Занев«Енисей»: Нестеренко, Дугалич, Занев (Саркисов, 73), Гаджибеков, Кичин, Костюков, Семакин, Комков, Комолов (Бодул, 46), Зотов, Кутьин (Обрадович, 56)«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Брызгалов, Балажиц, Фидлер, Бумаль (Жигулев, 76), Бикфалви, Димитров, Араторе (Эль-Кабир, 65), ИльинПредупреждения: Димитров (17), Бумаль (63)
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