«Енисей» потерпел поражение от «Урала»

потерпел поражение отв домашнем матче восьмого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счетом 1:2.

«Шмели» вышли вперед на 25-й минуте, когда Марко Араторе навесил в центр штрафной площади, Эрик Бикфалви пробил головой по воротам, мяч задел Максима Семакина и влетел в сетку.

На 58-й минуте подопечные Дмитрия Парфенова удвоили свое преимущество. Араторе ушел от соперника на левом фланге и навесил во вратарскую, а Владимир Ильин ударом головой переправил мяч в дальний угол.

Спустя минуту красноярцы сократили отставание. Михаил Комков выполнил подачу с углового, мяч заметался по вратарской и отскочил к Петару Заневу, который поразил пустой угол ворот. Этот гол стал последним в матче.

В турнирной таблице «Урал» занимает 12-е место (8 очков), а «Енисей» — 14-е (5 очков).