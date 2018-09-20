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    Сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА

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    Сборная России улучшила позицию в обновленном рейтинге ФИФА. Подопечные Станислава Черчесова поднялись на три строчки.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов
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    Теперь в мировой классификации Россия занимает 46-е место.

    Первое и второе места в рейтинге делят сборные Бельгии и Франции.

    1. (2). Бельгия 1729 очков
    1. (1). Франция 1729
    3. (3). Бразилия 1663
    4. (4). Хорватия 1634
    5. (5). Уругвай 1632
    6. (6). Англия 1612
    7. (7). Португалия 1606
    8. (8). Швейцария 1598
    9. (9). Испания 1597
    10. (9). Дания 1581...
    46. (49). Россия 1423

    Напомним, в сентябре сборная России провела два матча, обыграв в Лиге наций Турцию (2:1), а в контрольной встрече разгромив Чехию (5:1). 0

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