Сборная России улучшила позицию в рейтинге ФИФА

улучшила позицию в обновленном рейтинге ФИФА. Подопечныеподнялись на три строчки.

Теперь в мировой классификации Россия занимает 46-е место.

Первое и второе места в рейтинге делят сборные Бельгии и Франции.

1. (2). Бельгия 1729 очков

1. (1). Франция 1729

3. (3). Бразилия 1663

4. (4). Хорватия 1634

5. (5). Уругвай 1632

6. (6). Англия 1612

7. (7). Португалия 1606

8. (8). Швейцария 1598

9. (9). Испания 1597

10. (9). Дания 1581...

46. (49). Россия 1423

Напомним, в сентябре сборная России провела два матча, обыграв в Лиге наций Турцию (2:1), а в контрольной встрече разгромив Чехию (5:1). 0