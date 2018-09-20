«Акхисар» — «Краснодар»: счет матча 0:1, обзор голов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европына выезде обыграл турецкийсо счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 26-й минуте. Каборе получил мяч перед штрафной и покатил его на Виктора Классона, который дал защитнику дёрнуться вправо и вторым касанием сильно пробил низом в ближний угол. Озтурк не дотянулся.

Лига Европы. 1-й тур. Группа J «Акхисар» (Турция) — «Краснодар» (Россия) — 1:0 (1:0) «Акхисар Беледиеспор»: Озтюрк, Османпаша, Келеш (Айык, 81), Вршаевич, Юмлу, Сержиньо, Сиссоко, Жозуэ (Кыса, 60), Регаттен (Ману, 60), Вурал, Селезнев.«Краснодар»: Крицюк, Спайич, Мартынович, Рамирес, Стоцкий, Мамаев (Перейра, 69), Каборе, Классон, Газинский, Вандерсон (Куэва, 79), Ари (Петров, 84).Предупреждения: Селезнев (11), Каборе (37), Мартынович (81).

Классон (26) В другом матче группы Jодержала домашнюю победу над— 5:1.

В составе «Севильи» голами отметились Эвер Банега (8-я и 74-я минуты), Франко Васкес (41) и Виссам Бен-Йеддер (49, 70).

В составе «Стандарда» точный удар на свой счет записал Мусса Дженепо (39).

Отметим, что нападающий испанской команды Квинси Промес вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут.

Во втором туре «Краснодар» на своем поле примет «Севилью», а «Акхисар» на выезде встретится со «Стандардом». Матчи пройдут 4 октября. 0