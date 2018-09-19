Зека: «Зениту» придется на поле доказать, что он фаворит

Полузащитник «Копенгаген»поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Зенитом».

«Да, может быть, "Зенит" является фаворитом в этой встрече. Но им это ещё нужно доказать на поле. Это тяжёлая группа для всех. Хотя, наверное, "Зенит" — сильнейшая команда в группе.

Сейчас у нас другая команда — мы больше забиваем. С нашими нападающими мы проделываем большую работу и надеемся, что на этот раз не уедем без забитых мячей.

Как удаётся систематически попадать в еврокубки? У нас большой клуб, в котором работают профессионалы. Они на глазах творят историю.

Сила клуба в том, что все работают над ростом и совершенствованием команды, постоянно стремятся к развитию», — передаёт слова греческого хавбека «Чемпионат». 0