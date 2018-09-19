«Валенсия» — «Ювентус»: счет матча 0:2, обзор голов

Туринскийодержал выездную победу над(2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

Фрагмент матча twitter.com/juventusfc/ 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

На 29-й минуте итальянский клуб остался в меньшинстве. Мурильо упал в своей штрафной, Криштиану Роналду похлопал по голове Джейсона, что расценили, как неспортивное поведение. Арбитр Феликс Брих после подсказки ассистента показал португальцу прямую красную карточку.

Туринцы открыли счет на 45-й минуте, когда в ворота «Валенсии» был назначен пенальти за фол Парехо в штрафной. Миралем Пьянич с «точки» был точен.

А на 50-й минуте в ворота левантийцев был назначен второй пенальти — за фол Мурильо в штрафной. И вновь одиннадцатиметровый реализовал Миралем Пьянич.

На шестой компенсированной минуте пенальти был назначен в ворота «Ювентуса», но Щенсны парировал мяч после удара Парехо с «точки».

Во 2-м туре «Ювентус» на своем поле примет «Янг Бойз», а «Валенсия» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед». Оба матча пройдут 2 октября. 0