ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Галатасарай»ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Галатасараю», ЦСКА спасся в матче с «Викторией»
  • 23:51
    • ЦСКА ушел от поражения в матче с «Викторией Пльзень»
  • 00:19
    • «Бавария» победила «Бенфику» в Лиссабоне
  • 00:03
    • «Манчестер Сити» дома проиграл «Лиону»
  • 00:01
    • Дубль Погба помог «МЮ» разгромить «Янг Бойз»
  • 23:58
    • «Ювентус» вдесятером одержал победу над «Валенсией»
    Все новости спорта

    «Ювентус» вдесятером одержал победу над «Валенсией»

    «Валенсия» — «Ювентус»: счет матча 0:2, обзор голов

    Лига чемпионов Ювентус Футбол Италии Валенсия Футбол Испании Календарь Лиги чемпионов
    Туринский «Ювентус» одержал выездную победу над «Валенсией» (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    На 29-й минуте итальянский клуб остался в меньшинстве. Мурильо упал в своей штрафной, Криштиану Роналду похлопал по голове Джейсона, что расценили, как неспортивное поведение. Арбитр Феликс Брих после подсказки ассистента показал португальцу прямую красную карточку.

    Туринцы открыли счет на 45-й минуте, когда в ворота «Валенсии» был назначен пенальти за фол Парехо в штрафной. Миралем Пьянич с «точки» был точен.

    А на 50-й минуте в ворота левантийцев был назначен второй пенальти — за фол Мурильо в штрафной. И вновь одиннадцатиметровый реализовал Миралем Пьянич.

    На шестой компенсированной минуте пенальти был назначен в ворота «Ювентуса», но Щенсны парировал мяч после удара Парехо с «точки».

    Во 2-м туре «Ювентус» на своем поле примет «Янг Бойз», а «Валенсия» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед». Оба матча пройдут 2 октября. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Топ-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 1
  • Вчера в 19:41
    •
  • Прогноз
  • «Рапид» — «Спартак»
  • 1.90
  • Сегодня в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Повлияет ли скандал в «Спартаке» на результат матча в Вене?
  • «Рапид» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Краснодар» воспользуется кризисом «Акхисара»
  • «Акхисар Беледиеспор» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Нервионцы» продлят победный ход в Лиге Европы
  • «Севилья» — «Стандард». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Усман Дембеле продолжает прогресс Футбол Не Месси единымРеакция прессы на матч «Барселона» — ПСВ Вчера в 17:040
  • 22:52
    • «Юве» ведет в матче с «Валенсией», но лишился Роналду
  • 22:47
    • «Бенфика» уступает «Баварии» после первого тайма
  • 22:47
    • ЦСКА уступает «Виктории» по итогам 45 минут
    Денис Глушаков Футбол Повод найден. Глушаков не вернется из-за лайкаРеакция прессы на скандальную ситуацию с отстранением капитана «Спартака» Дениса Глушакова и защитника команды Андрея Ещенко Вчера в 13:350
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Чешский выезд ЦСКА и сложные времена «Валенсии»
  • 4.86
    •
  • 01:06
    • Врба: Три очка таким образом в Лиге чемпионов не отпускают!
  • 00:55
    • Гончаренко: ЦСКА заслуживал большего
  • 23:29
    • Фоменко: Всегда хорошо играть при полных трибунах
    «Ливерпуль» вырвал победу в добавленное время Футбол «Ливерпуль» продолжает дело, начатое в прошлом сезонеПервые выводы об игре подопечных Юргена Клоппа после старта «Ливерпуля» в новом розыгрыше Лиги чемпионов Вчера в 12:490
  • 22:36
    • «Автомобилист» одержал восьмую победу подряд
  • 21:48
    • «Шахтер» ушел от поражения в матче с «Хоффенхаймом»
  • 21:47
    • Дубль Тальяфико помог «Аяксу» разгромить АЕК
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие