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    Сольбаккен: Играть против «Зенита» нам будет проще, чем против «Аталанты»

    Копенгаген Зенит Футбол России Лига Европы Аталанта Футбол Италии
    Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен поделился ожиданиями перед матчем 1-го тура Лиги Европы против «Зенита».

    Столе Сольбаккен
    Столе Сольбаккен
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    «Это сложная группа. Все участники будут добиваться положительных результатов, играя дома. Матчи впереди тяжелые, так что надеемся на хорошую игру в родных стенах.

    Я могу назвать многих игроков "Зенита". Во-первых, трое футболистов сборной России, которые играли против Турции (Далер Кузяев, Александр Ерохин и Артем Дзюба — прим. LiveSport.Ru).

    Аргентинец в центре (Леандро Паредес — прим. LiveSport.Ru) очень хорош — его длинные передачи задают атакам темп.

    У Мака отличный дриблинг. Иванович — большой босс защиты. Но главное в "Зените" — это хорошая командная игра.

    У Семака четкий план, его система 4-2-3-1 хорошо работает, он может использовать и прямую игру, и длинные передачи, у его команды много возможностей.

    Но играть против "Зенита" нам будет проще, чем против "Аталанты" — потому что у итальянцев 20-25 футболистов, а тут всего 12-14.

    В чем причина того, что "Копенгаген" в последние годы стабильно выступает в Европе? Конечно, главная причина — это я (смеется). Нет, шутка.

    Это процесс, который потребовал много времени, культура, которая создана в нашем клубе. В этой работе принимает участие множество людей», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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