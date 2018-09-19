Семак: «Копенгаген» — крепкая и сбалансированная команда

Главный тренер «Зенита»высказал мнение о матче против «Копенгагена», травме Жиркова и укомплектованности состава.

«Мы сыграли достаточно матчей на выезде и в Российской Премьер-лиге, и в квалификации. Где-то победили, где-то нет. Проблемы не вижу.

"Мольде" мы уступили на выезде, но счет нас устроил — мы прошли дальше. Игры как в Минске случаются, ничего страшного в этом нет. Можем выигрывать или проигрывать, но это футбол.

Я уже говорил, причем много раз, по поводу того, хватает игроков или нет. Мы неудачно провели трансферную кампанию.

Моя задача как тренера — работать и стараться добиваться максимально возможного результата, чтобы игроки показывали все, на что способны. У нас была небольшая вариативность.

Ждем возвращения травмированных футболистов, с помощью которых появится возможность ротации и изменения игровой модели.

По Жиркову говорили уже — ждем, насколько методы лечения принесут результат. Ничего не могу пока сказать. Посмотрим, есть время, чтобы действовать безоперационным путем, но о сроках не могу сказать.

Что касается "Копенгагена", то нет команд, которые не проигрывают. Это нормально. "Копенгаген" — хорошая, крепкая и сбалансированная во всех линиях команда.

Нас ждет тяжелый и интересный матч. В нашей группе у всех команд есть возможности, чтобы пройти дальше.

Саша Кокорин не прилетел. Он недавно начал тренироваться в общей группе. Как будет готов, тогда появится. Мы ждем», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0