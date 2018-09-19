ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бафетимби ГомисТоп-25 лучших матчей Лиги чемпионов. Часть 1
  • 20:25
    • «Тамбов» разгромил «Томь» в центральном матче 12-го тура ФНЛ
  • 20:04
    • Нападающий «Магнитки» выбыл на длительный срок
  • 19:40
    • Каррера: Глушаков и Ещенко не приехали в Вену, потому что в ЛЕ «лавка» короче
  • 19:16
    • «Шахтер» и «Хоффенхайм» огласили составы
  • 19:13
    • Хунтелар сыграет в атаке «Аякса» в матче с АЕК
    Все новости спорта

    Семак: «Копенгаген» — крепкая и сбалансированная команда

    Зенит РПЛ Футбол России Лига Европы Копенгаген Календарь РФПЛ
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение о матче против «Копенгагена», травме Жиркова и укомплектованности состава.

    Сергей Семак
    Сергей Семак
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Мы сыграли достаточно матчей на выезде и в Российской Премьер-лиге, и в квалификации. Где-то победили, где-то нет. Проблемы не вижу.

    "Мольде" мы уступили на выезде, но счет нас устроил — мы прошли дальше. Игры как в Минске случаются, ничего страшного в этом нет. Можем выигрывать или проигрывать, но это футбол.

    Я уже говорил, причем много раз, по поводу того, хватает игроков или нет. Мы неудачно провели трансферную кампанию.

    Моя задача как тренера — работать и стараться добиваться максимально возможного результата, чтобы игроки показывали все, на что способны. У нас была небольшая вариативность.

    Ждем возвращения травмированных футболистов, с помощью которых появится возможность ротации и изменения игровой модели.

    По Жиркову говорили уже — ждем, насколько методы лечения принесут результат. Ничего не могу пока сказать. Посмотрим, есть время, чтобы действовать безоперационным путем, но о сроках не могу сказать.

    Что касается "Копенгагена", то нет команд, которые не проигрывают. Это нормально. "Копенгаген" — хорошая, крепкая и сбалансированная во всех линиях команда.

    Нас ждет тяжелый и интересный матч. В нашей группе у всех команд есть возможности, чтобы пройти дальше.

    Саша Кокорин не прилетел. Он недавно начал тренироваться в общей группе. Как будет готов, тогда появится. Мы ждем», — приводит слова тренера пресс-служба «Зенита». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 4-10 сентября
  • 10/09/2018 в 20:41
    •
  • Прогноз
  • «Виктория» — ЦСКА
  • 2.00
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли «Аякс» доброжелателен к гостям из Греции?
  • «Аякс» — АЕК. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сможет ли «Шахтер» успешно стартовать в Лиге чемпионов
  • «Шахтер» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Увезет ли ЦСКА очки из Пльзени?
  • «Виктория» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Денис Глушаков Футбол Повод найден. Глушаков не вернется из-за лайкаРеакция прессы на скандальную ситуацию с отстранением капитана «Спартака» Дениса Глушакова и защитника команды Андрея Ещенко 13:350
  • 14:02
    • «Анжи» уволил ряд сотрудников
  • 13:01
    • Родченков заявил, что восстановление РУСАДА станет катастрофой для всего спорта
  • 10:13
    • Ещенко, Глушаков и Адриано не полетели на матч с «Рапидом»
    «Ливерпуль» вырвал победу в добавленное время Футбол «Ливерпуль» продолжает дело, начатое в прошлом сезонеПервые выводы об игре подопечных Юргена Клоппа после старта «Ливерпуля» в новом розыгрыше Лиги чемпионов 12:480
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Чешский выезд ЦСКА и сложные времена «Валенсии»
  • 4.86
    •
  • 20:19
    • Семак: «Копенгаген» — крепкая и сбалансированная команда
  • 20:10
    • Нету: Силы всех команд в этой группе равны
  • 19:59
    • «Спартак» оставит все новости в стороне и покажет хорошую игру, заявил Джикия
    «Галатасарай» — «Локомотив» Футбол «Локо» был хуже «Галатасарая», но не настолькоРеакция спортивных СМИ на разгромное поражение «Локомотива» в Турции 02:190
  • 08:55
    • Вальверде: Месси делает фантастические вещи обыденными
  • 19:56
    • Вавринка не пустил Хачанова в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
  • 17:24
    • Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Викторией» в Юношеской лиге УЕФА
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие