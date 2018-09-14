Жевнов стал тренером в «Зените»

Белорусский экс-голкипервошел в тренерский штаб

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что Жевнов станет помощником тренера вратарей Михаила Бирюкова.

«Очень счастлив вернуться в прекрасный город и прекрасную команду, за которую выступал раньше. В клубе осталось немало людей, с которыми мы вместе играли и работали — хорошо знаю и Сергея Семака, и Сашу Низелика, и Игоря Симутенкова, и Анатолия Тимощука, и многих из административного штаба — поэтому был очень рад, когда получил предложение войти в штаб и помогать Михаилу Юрьевичу Бирюкову. Сделаю все, чтобы "Зенит" становился только сильнее!», — сказал Жевнов.

Напомним, экс-голкипер выступал за «Зенит» с 2010 по 2013 годы. Игровую карьеру Жевнов завершил в 2016 году, после чего с 2017 года работал в Академии Белорусской федерации футбола, а затем в тренерском штабе главного тренера национальной команды Игоря Криушенко. 0