Экс-наставник сборной Мексики возглавил команду Парагвая

назначен главным тренером сборной Парагвая, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Парагвая (APF).

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57-летний специалист будет руководить командой на Кубке Америки-2019 и в отборочном цикле чемпионата мира-2022.

Осорио с 2015 года возглавлял сборную Мексики. Контракт со специалистом был рассчитан до конца чемпионата мира в России, на котором мексиканцы дошли до 1/8 финала, где проиграли команде Бразилии со счетом 0:2.

Ранее колумбиец работал в нескольких колумбийских клубах, американских «Чикаго Файр» и «Нью-Йорк Ред Буллс», мексиканской «Пуэбле», бразильском «Сан-Паулу». 0