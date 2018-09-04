Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира 2018 года

Главный трофей турнира
fifa.com
На турнире точно сыграют мадридский «Реал», мексиканская «Гвадалахара», «Аль-Айн» из ОАЭ и «Тим Веллингтон» из Новой Зеландии.
Три оставшиеся команды — победители африканской и азиатской Лиги чемпионов, а также Кубка Либертадорес — определятся 9, 10 и 28 ноября соответственно.
Результаты жеребьевки:
Раунд плей-офф
«Аль Айн» — «Тим Веллингтон»
Четвертьфиналы
Победитель африканской Лиги чемпионов — «Аль Айн»/«Тим Веллингтон»
Победитель азиатской Лиги чемпионов — «Гвадалахара»
Полуфиналы
Победитель африканской Лиги чемпионов или «Аль Айн»/«Веллингтон» — Победитель Кубка Либертадорес
Победитель азиатской Лиги чемпионов или «Гвадалахара» — «Реал». 0