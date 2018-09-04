В Цюрихе состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира 2018 года, информирует официальный сайт ФИФА.

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На турнире точно сыграют мадридский «Реал», мексиканская «Гвадалахара», «Аль-Айн» из ОАЭ и «Тим Веллингтон» из Новой Зеландии.

Три оставшиеся команды — победители африканской и азиатской Лиги чемпионов, а также Кубка Либертадорес — определятся 9, 10 и 28 ноября соответственно.

Результаты жеребьевки:

Раунд плей-офф

«Аль Айн» — «Тим Веллингтон»

Четвертьфиналы

Победитель африканской Лиги чемпионов — «Аль Айн»/«Тим Веллингтон»

Победитель азиатской Лиги чемпионов — «Гвадалахара»

Полуфиналы

Победитель африканской Лиги чемпионов или «Аль Айн»/«Веллингтон» — Победитель Кубка Либертадорес

Победитель азиатской Лиги чемпионов или «Гвадалахара» — «Реал». 0