«Зенит» объявил о заключении контракта с Маркизио

объявил о подписании контракта с итальянским футболистом информирует официальный сайт петербургской команды.

Контракт с 32-летним игроком рассчитан на два сезона. Трансфер стал возможен после закрытия трансферного окна, поскольку итальянец переходит в «Зенит» в статусе свободного агента.

Напомним, Маркизио провел в «Ювентусе» 25 лет. На его счету 389 матчей в составе туринского клуба, 37 забитых мячей и 42 результативные передачи. Вместе с «зебрами» он завоевал 14 трофеев, включая 7 титулов чемпиона Италии.

В составе сборной Италии футболист провел 55 матчей и забил пять голов. 0