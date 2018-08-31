По итогам ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе Португалия приблизилась к России в рейтинге ассоциаций УЕФА. При этом Россия немного отдалилась от Франции.

Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА uefa.com 100% Высокие коэффициенты Играть!

От России на этой неделе в еврокубках сыграли «Зенит» и «Уфа». Питерский клуб на выезде в квалификации Лиги Европы уступил «Мольде» (1:2), а «Уфа» на этой же стадии данного турнира на своем поле сыграла вничью с «Рейнджерс» (1:1). Данные результаты принесли в копилку России 0,083 балла.

Французы по итогам недели набрали 0,166 балла за счёт победы «Бордо» в домашнем матче ЛЕ с «Гентом» (2:0), а португальцы — 1,000 балла благодаря гостевой победе «Бенфики» во встрече с ПАОКом (4:1) и выхода лиссабонцев в групповой этап Лиги чемпионов.

Франция (50,831) занимает пятое место, Россия (45,215) — шестое, Португалия (39,832) — седьмое. Лидирует по-прежнему Испания (87,140), второе место занимает Англия (65,605), третье — Италия (65,011), а четвертое — Германия (59,641).

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон. 0