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    Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

    УЕФА Футбол России Локомотив ЦСКА Уфа Спартак Зенит Краснодар Футбол Франции Бордо Португалия Бенфика
    По итогам ответных матчей раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе Португалия приблизилась к России в рейтинге ассоциаций УЕФА. При этом Россия немного отдалилась от Франции.

    Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА
    Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА
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    От России на этой неделе в еврокубках сыграли «Зенит» и «Уфа». Питерский клуб на выезде в квалификации Лиги Европы уступил «Мольде» (1:2), а «Уфа» на этой же стадии данного турнира на своем поле сыграла вничью с «Рейнджерс» (1:1). Данные результаты принесли в копилку России 0,083 балла.

    Французы по итогам недели набрали 0,166 балла за счёт победы «Бордо» в домашнем матче ЛЕ с «Гентом» (2:0), а португальцы — 1,000 балла благодаря гостевой победе «Бенфики» во встрече с ПАОКом (4:1) и выхода лиссабонцев в групповой этап Лиги чемпионов.

    Франция (50,831) занимает пятое место, Россия (45,215) — шестое, Португалия (39,832) — седьмое. Лидирует по-прежнему Испания (87,140), второе место занимает Англия (65,605), третье — Италия (65,011), а четвертое — Германия (59,641).

    Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон. 0

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