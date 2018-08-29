Голкипер ПСЖ может перейти в «Ниццу»

Вратарьможет сменить клуб. 28-летнего немца намерена арендовать «Ницца», сообщает Bild.

По информации издания, в услугах Траппа заинтересован лично главный тренер «Ниццы» Патрик Виера. Первый номер команды Йоан Кардинал травмирован, а игрой Вальтера Бенитеса французский специалист недоволен.

Трапп выступает за парижский клуб с 2015 года. Голкипер в общей сложности провел за команду 60 матчей.

Трансферная стоимость вратаря оценивается в 8 миллионов евро. ПСЖ приобрел игрока в 2015 году за 9,5 миллионов евро у «Айнтрахта» из Франкфурта.

В нынешнем сезоне Трапп не выходил на поле в матчах чемпионата Франции. 0