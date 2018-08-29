«Зенит» сделал «Вильярреалу» предложение по трансферу защитника

Питерскийсделал предложениепо трансферу защитника испанской команды, сообщает Marca

Виктор Руис Marca 100 000 Бонус на первый депозит Забрать!

Сообщается, что сине-бело-голубые ищут опытного центрального защитника. Ранее «Зенит» интересовался защитником «Эспаньола» Марио Эрмосо, однако теперь переключил внимание на Руиса.

По информации издания, новый спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта лично предложил рассмотреть кандидатуру 29-летнего защитника «Вильярреала». Ожидается, что стороны завершат переговоры в ближайшие часы.

Руис выступает в «Вильярреале» с 2014 года. Ранее испанский футболист играл в таких командах, как «Эспаньол», «Наполи» и «Валенсия».

В минувшем сезоне Руис провёл 27 матчей в составе «Вильярреала», отметился двумя забитыми голами и отдал одну результативную передачу.

Игрок является победителем молодёжного чемпионата Европы 2011 года в составе сборной Испании. 0