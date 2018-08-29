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    Игнашевич: Футбольная пресса себя дискредитировала, унижая сборную до начала ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Бывший защитник сборной России Сергей Игнашевич рассказал о своем отношении к критике национальной команды в преддверии ЧМ-2018.

    Сергей Игнашевич
    Сергей Игнашевич
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    «Я давно в футболе, и мне было чуть проще, чем другим ребятам. Но даже мне было очень неприятно. Может, я выскажусь грубо, но футбольная пресса себя просто дискредитировала, унижая главную команду еще до начала турнира.

    Журналисты пишут для болельщиков, создают определенное настроение. И должны понимать это, чувствовать свою ответственность. А выходит, что журналисты — это те же болельщики, только с удостоверением в кармане. Аналитики — минимум, одни эмоции», — сказал Игнашевич «Чемпионату».

    Напомним, сборная России на чемпионате мира — 2018 установила командный рекорд, где дошла до стадии 1/4 финала, уступив в серии пенальти Хорватии. 0

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