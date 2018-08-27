На ЧМ-2018 сборная Германии раскололась на два лагеря

По информации источника, первую группу составили игроки с иностранными корнями, как Жером Боатенг, Месут Озил и Илкай Гюндоган, вторую — типичные немцы, куда вошли такие футболисты, как Томас Мюллер и Матс Хуммельс.
Первую группу называли «канакен», что является ругательским прозвищем мигрантов в Германии, вторую — «картоффельн» — насмешливое прозвище, которое турки дают немцам.
Отмечается, что Мюллер часто пародировал и высмеивал жесты и манеру общения футболистов из другого лагеря сборной Германии.
Также обе группировки были недовольны решениями главного тренера Йоахима Лева по составу команды. Боатенг и компания были рассержены отсутствием в заявке Лероя Сане, противоположный лагерь — невключением в состав Сандро Вагнера.
На ЧМ-2018 сборная Германии не смогла выйти из группы. 0