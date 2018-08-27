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    На ЧМ-2018 сборная Германии раскололась на два лагеря

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    На чемпионате мира 2018 года сборная Германии раскололась на два лагеря, пишет Bild, ссылаясь на газету Spiegel.

    Матс Хуммельс
    Матс Хуммельс
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    По информации источника, первую группу составили игроки с иностранными корнями, как Жером Боатенг, Месут Озил и Илкай Гюндоган, вторую — типичные немцы, куда вошли такие футболисты, как Томас Мюллер и Матс Хуммельс.

    Первую группу называли «канакен», что является ругательским прозвищем мигрантов в Германии, вторую — «картоффельн» — насмешливое прозвище, которое турки дают немцам.

    Отмечается, что Мюллер часто пародировал и высмеивал жесты и манеру общения футболистов из другого лагеря сборной Германии.

    Также обе группировки были недовольны решениями главного тренера Йоахима Лева по составу команды. Боатенг и компания были рассержены отсутствием в заявке Лероя Сане, противоположный лагерь — невключением в состав Сандро Вагнера.

    На ЧМ-2018 сборная Германии не смогла выйти из группы. 0

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