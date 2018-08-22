«Волгарь» по пенальти прошел «Факел» в Кубке России

Астраханскийв матче 1/32 финала Кубка России одержал победу над воронежским— 0:0 (4:2).

На 74-й минуте гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил хавбек Максим Кузьмин.

В другом матче 1/32 финала «Сызрань-2003» одержала победу над волгоградским «Ротором» — 1:1 (4:3 по пенальти).

Счет в матче открыли хозяева — на 94-й минуте отличился Андрей Семёнов. Но на 102-й минуте Исламнур Абдулавов сравнял счет.

В серии пенальти вратарь «Ротора» Александр Фильцов совершил два сейва, принеся победу своей команде.

Еще в одном матче «Чайка» из Песчанокопское одержала домашнюю победу над «Армавиром» — 2:0.

На 54-й минуте счет открыл нападающий Александр Подбельцев, а спустя пять минут Бутта Магомедов удвоил его. 0