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    «Волгарь» по пенальти прошел «Факел» в Кубке России

    Кубок России Футбол России Волгарь Факел Ротор
    Астраханский «Волгарь» в матче 1/32 финала Кубка России одержал победу над воронежским «Факелом» — 0:0 (4:2).

    «Волгарь»
    «Волгарь»
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    На 74-й минуте гости остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил хавбек Максим Кузьмин.

    В другом матче 1/32 финала «Сызрань-2003» одержала победу над волгоградским «Ротором» — 1:1 (4:3 по пенальти).

    Счет в матче открыли хозяева — на 94-й минуте отличился Андрей Семёнов. Но на 102-й минуте Исламнур Абдулавов сравнял счет.

    В серии пенальти вратарь «Ротора» Александр Фильцов совершил два сейва, принеся победу своей команде.

    Еще в одном матче «Чайка» из Песчанокопское одержала домашнюю победу над «Армавиром» — 2:0.

    На 54-й минуте счет открыл нападающий Александр Подбельцев, а спустя пять минут Бутта Магомедов удвоил его. 0

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