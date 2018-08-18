«Кардифф» и «Ньюкасл» голов не забили

Во втором туре АПЛна своем поле принимал. Встреча, которая прошла в столице Уэльса, завершилась со счетом 0:0.

«Сороки» остались в меньшинстве на 66-й минуте матча, полузащитник гостей Айзак Хэйден грубо сыграл в отношении соперника и был наказан прямой красной карточкой.

На 96-й минуте гости имели реальный шанс вырвать победу, но хавбек «черно-белых» Кенеди не реализовал пенальти.

В следующем туре чемпионата Англии «Кардифф» отправится в гости к «Хаддерсфилд Таун» 25 августа. «Ньюкасл» на следующий день примет на своем стадионе лондонский «Челси».