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    «Кардифф» и «Ньюкасл» голов не забили

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кардифф Сити Ньюкасл Календарь АПЛ
    Во втором туре АПЛ «Кардифф» на своем поле принимал «Ньюкасл». Встреча, которая прошла в столице Уэльса, завершилась со счетом 0:0.

    Футболисты «Кардиффа»
    Футболисты «Кардиффа»
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    «Сороки» остались в меньшинстве на 66-й минуте матча, полузащитник гостей Айзак Хэйден грубо сыграл в отношении соперника и был наказан прямой красной карточкой.

    На 96-й минуте гости имели реальный шанс вырвать победу, но хавбек «черно-белых» Кенеди не реализовал пенальти.

    В следующем туре чемпионата Англии «Кардифф» отправится в гости к «Хаддерсфилд Таун» 25 августа. «Ньюкасл» на следующий день примет на своем стадионе лондонский «Челси».

    АНГЛИЯ. Премьер-лига — 2018/2019. 2-й тур
    «Кардифф Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:0
    Нереализованный пенальти: Кенеди (Ньюкасл Юнайтед), 90+6 (вратарь)«Кардифф Сити»: Этеридж, Бамба, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Раллс, Камараса (Рид, 76), Артер, Хойлетт (Патерсон, 83), Зохоре, Дж.Мерфи (Мендес-Лейнг, 78)«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Манкильо (Хэйден, 46), Дамметт, Ласкеллес, Диаме, Ритчи (Дж.Мерфи, 70), Шелви, Кенеди, Хоселу, Перес (Муто, 65)Предупреждения: Ритчи, 3. Манкильо, 30. Камараса, 62. Артер, 80Удаление: Хэйден (Ньюкасл Юнайтед), 66
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