Аллегри: Я впечатлён тем, как Роналду влился в команду

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча с «Кьево» (3:2) в первом туре Серии А.

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«Мы немного сбавили обороты в защите, даже в плане розыгрыша мяча. Подумали, что игра в наших руках. Мы также снизили темп игры. Когда ты разрешаешь себя прессинговать и плохо защищаешься, то пропускаешь.

Это большая победа, победа, в которой мы нуждались. Нам с самого старта нужно было это напоминание, что каждый матч в Серии А трудный и ничто не должно восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Самое главное в первых турах — взять очки.

Дебют Роналду? Он отлично справлялся физически. Роналду тренировался с нами всего семь дней, но у него всё было хорошо. Жаль, он не смог забить.

Всё зависит от характеристик игроков рядом с ним. Сегодня у Роналду было несколько моментов, Соррентино сделал несколько сейвов, также было несколько хороших движений, которые не были замечены полузащитниками.

Я впечатлён тем, как Роналду влился в команду. У него были моменты, он был очень довольным в раздевалке», — цитирует Аллегри Football Italia. 0