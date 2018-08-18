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    Аллегри: Я впечатлён тем, как Роналду влился в команду

    Ювентус Серия A Футбол Италии Кьево Календарь Серии А
    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал результат матча с «Кьево» (3:2) в первом туре Серии А.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    «Мы немного сбавили обороты в защите, даже в плане розыгрыша мяча. Подумали, что игра в наших руках. Мы также снизили темп игры. Когда ты разрешаешь себя прессинговать и плохо защищаешься, то пропускаешь.

    Это большая победа, победа, в которой мы нуждались. Нам с самого старта нужно было это напоминание, что каждый матч в Серии А трудный и ничто не должно восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Самое главное в первых турах — взять очки.

    Дебют Роналду? Он отлично справлялся физически. Роналду тренировался с нами всего семь дней, но у него всё было хорошо. Жаль, он не смог забить.

    Всё зависит от характеристик игроков рядом с ним. Сегодня у Роналду было несколько моментов, Соррентино сделал несколько сейвов, также было несколько хороших движений, которые не были замечены полузащитниками.

    Я впечатлён тем, как Роналду влился в команду. У него были моменты, он был очень довольным в раздевалке», — цитирует Аллегри Football Italia. 0

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