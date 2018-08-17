Сборную Южной Кореи возглавил португальский специалист

Португалецстал новым главным тренером сборной Южной Кореи, сообщает официальный сайт Корейской футбольной ассоциации (KFA).

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Контракт с 49-летним специалистом рассчитан на четыре года. Он будет готовить команду к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

В этой должности Бенту сменил Син Тхэена, возглавлявшего сборную Южной Кореи с 2017 года.

Бенту стал вторым португальцем, возглавившим сборную Южной Кореи по футболу. С 2003 по 2004 год главным тренером команды был его соотечественник Умберто Коэльо.

В июле Бенту был отправлен в отставку с поста главного тренера клуба китайской футбольной суперлиги «Чунцин Лифань». 0