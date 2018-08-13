Бердыев: Две травмы выбили нас из колеи

Главный тренер «Рубина»высказал мнение о матче с(0:1) в третьем туре чемпионата России.

«Пропущенный гол — это потеря концентрации. Этим и отличаются команды топ-уровня (уверен, что "Зенит" будет именно такой командой), что используют даже минимальные возможности.

В целом есть удовлетворение своей командой, но нет замен, которые могли бы усилить нас. Две травмы выбили нас из колеи, а молодежь пока не соответствует необходимому уровню. По травмам информация будет завтра.

Была ли это самая цельная игра "Рубина"? Мы к этому идем, но еще есть много недочетов. Благодарен ребятам, что играют до конца — это самое важное», — сказал тренер в эфире телеканала «Матч премьер». 0